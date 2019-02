John Stegeman: slecht verdedigen, arbitrale dwaling

,,Hij heeft invloed op de wedstrijd’’, doelde Stegeman op de onterecht gegeven strafschop aan NEC, die leidde tot de 4-3. ,,Ja, uiteindelijk voelt dit als een nederlaag. Voor de neutrale toeschouwers was het een leuke wedstrijd en ik heb ook bij vlagen best genoten van mijn ploeg. Maar als je 4-2 voor staat bij rust en goed voetbalt laat zien, is het heel vervelend dat we de doelpunten simpel tegen krijgen. We lopen te prutsen. Vooral die tweede…. We staan heel matig te verdedigen. Die jongen (Joey van den Berg, red.) mag gewoon doorlopen. Dat kan niet. En ook onze keeper ziet er niet geweldig uit. Maar ook bij de andere tegentreffers verdedigen we niet best. Dat moet beter.’’

Cruciaal

Toch was er ook in tweede helft was er niet veel aan de hand voor GA Eagles, meende Stegeman. ,,Tot die penalty hadden we de controle. Kregen zelfs kansen via Pieter Langedijk, Istvan Bakx en later Jarsolav Navrátil. We hadden moeten scoren, maar doen dat niet en dan is zo’n penalty-moment cruciaal. Dat was er echt geen een…. Hier geeft niemand een strafschop voor, mijnheer Bax wel en heeft de primeur. Hij maakte sowieso geen sterke indruk, vond ik. Er waren meer beslissingen niet goed, maar met de strafschop zet hij de wedstrijd op z’n kop.’’