John Stegeman: steun van twaalfde man is belangrijk

,,We hebben dit seizoen heel wat mooie wedstrijden gespeeld’’, aldus Stegeman na de donderdagtraining. ,,Het zou mooi zijn als we het jaar in een vol huis kunnen afsluiten met een mooi duel. Dat verdient het publiek in Deventer en het zou mooi zijn voor de ploeg. Kijk naar woensdagavond in de Arena. Daar werd Ajax, mede door de steun van het publiek, ook naar een hoger niveau getild.’’

Vol stadion

De belangstelling voor de eerste divisiekraker is groot en de Adelaarshorst loopt voller en voller. GA Eagles verkocht al bijna 8700 kaarten voor het treffen. Alleen tegen Roda JC – een duel op zondagmiddag - kwamen er dit seizoen meer dan negenduizend mensen in het Deventer stadion, dat deze jaargang al een aantal malen een kolkend voetbalbastion was. De laatste wedstrijden tegen TOP Oss en Helmond Sport leek de verbale steun van de achterban echter net even wat minder. Stegeman knikt weifelend. ,,Het zou kunnen. Maar misschien is ons publiek ook wel een beetje verwend dit seizoen. Tegenstanders passen zich nu veel meer aan en trekken een muur op. Daar is lastig tegen te voetballen, want we willen niet in de val lopen. Juist dan is het lekker als het publiek er vol achter gaat staan en ons over dat dode punt sleept.’’