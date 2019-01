‘Joker’ van Go Ahead scoort na drie maanden droogte: ‘Had ik wel even nodig’

Linksbuiten, aanvallende middenvelder en centrumspits. Paco van Moorsel is dit seizoen een beetje de joker van Go Ahead Eagles en wordt ingezet waar nodig. Tegen Almere City FC mocht de Brabander het weer eens proberen in de punt van de aanval en maakte hij een eind aan zijn doelpuntendroogte, die drie maanden had geduurd.

In het begin van het seizoen blonk Van Moorsel nog uit in doeltreffendheid, met vier doelpunten in 276 minuten. Maar zijn laatste goal dateerde al weer van 14 oktober; twee stuks tegen Roda JC (3-0). ,,Hier ben ik heel blij mee, een doelpunt had ik wel even nodig”, erkende de maker van de 1-1 dan ook vrijdagavond.

Niet ideaal

Vorige week opereerde Van Moorsel nog op het middenveld, maar tegen Almere City FC had trainer John Stegeman hem weer nodig in de punt van de aanval. ,,Ik kan op alle posities uit de voeten, voorin en op het middenveld. Al is het niet ideaal wanneer er veel met je geschoven wordt, nee. Het liefst speel ik op het middenveld, maar ik moet gewoon spelen waar de ploeg mij nodig heeft.”

Tegen Almere City FC was dat in de spits, zo oordeelde Stegeman dus. ,,Goed voetbal is leuk, maar als spits wil je ook belangrijk zijn met doelpunten. Gelukkig is dat vanavond eindelijk weer eens gelukt.”

Vlak voor zijn treffer was Almere City FC tegen de verhouding in op voorsprong gekomen, nadat arbiter Rob Dieperink de bal op de stip had gelegd na een vermeende overtreding van Roland Baas op Stijn Meijer. ,,Vanuit mijn gezichtsveld leek het alsof niet Roland, maar juist die Almere-speler de overtreding maakte.”

VAR