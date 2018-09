Jong Ajax enige profploeg waarvan GA Eagles nooit verloor

GA Eagles van roze wolk: 'Laat dit wijze maar dure les zijn'

16 september Go Ahead Eagles beleefde een teleurstellende avond in Wijdewormer. Het elftal van trainer John Stegeman verloor bij Jong AZ (3-2) voor de eerste keer dit seizoen. Dat was even slikken in het tot vrijdagavond nog zo euforische Deventer.