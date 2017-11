David kwam in 2015 naar GA Eagles, waar hij amper vier maanden later tegen een zware kruisbandblessure opliep. Na de revalidatie van een jaar ging het in een oefenduel, eind 2016 bij SVZW, opnieuw mis met de knie. Nu staat David onder contract in Utrecht, waar hij al twee keer in actie kwam voor de beloften. Afgelopene vrijdag in de met 2-4 verloren wedstrijd tegen Almere City kwam David niet op het veld.