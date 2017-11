Jong FC Utrecht won nog niet op vreemde bodem

Topverdedigers inspireren verliezende Soumaoro

24 november Brem Soumaoro dacht dat het ‘zijn’ avond zou worden in Sittard. De Guinees is van nature een middenvelder, maar door de afwezigheid van aanvoerder Xandro Schenk moest hij vrijdagavond in Limburg pardoes opdraven als centrale verdediger bij Go Ahead Eagles. Dat deed Soumaoro verdienstelijk, maar zijn goede humeur werd verpest door twee late treffers van Fortuna Sittard (2-1).