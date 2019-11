Jong GA Eagles al zeker van plek in kampioenspoule

Jong GA Eagles speelt topper tegen Groningen in Wesepe

24 november Jong Go Ahead Eagles speelt de topper in de reservecompetitie A maandagavond niet in stadion de Adelaarshorst. Voor het duel met de beloften van FC Groningen wijkt GA Eagles uit naar sportpark De Muggert in Wesepe (aftrap 18.30 uur).