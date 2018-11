Jong GA Eagles blijft ongeslagen, trainer Maatman content

Jong Go Ahead Eagles heeft maandagavond een belangrijke stap gezet op weg naar de kampioenspoule in de Reservecompetitie. Jong De Graafschap werd in eigen huis geklopt: 2-4.

GA Eagles is bezig aan een uitstekende serie in de beloftencompetitie en is al vijf duels ongeslagen. ,,Je ziet dat het niveau stijgt’’, aldus trainer Kick Maatman. ,,We trainen met één grote selectie en dat werpt z’n vruchten af. Voor verslapping is geen ruimte en daar wordt iedereen beter van. Het kan allemaal echt nog wel beter, maar we zijn op de goede weg.’’

De laatste nederlaag van Jong GA Eagles dateert alweer van 27 augustus toen koploper Heracles met 4-0 te sterk was. Nadien volgden zeges op Jong FC Emmen (1-0) en Jong Achilles’29 (5-0) en pakte Go Ahead een punt tegen de eredivisiebeloften van PEC Zwolle (1-1) en Heerenveen (2-2).

Eigen hand

Met nog twee wedstrijden te gaan – thuis tegen Cambuur (4 december) en uit bij NEC (10 december) – heeft GA Eagles een toppositie in de Reservecompetitie A volledig in eigen hand. Een plek bij de eerste vijf zou het team van Maatman in de ‘kampioenspoule’ brengen met de vijf beste teams uit divisie B. Daarin komen onder meer de eredivisieclubs Feyenoord, ADO Den Haag, NAC en Fortuna Sittard uit. ,,Daar hebben we het vooraf wel even over gehad’’, bekende Maatman. ,,Het is een uitdaging voor mijn spelers om tegen Feyenoord te spelen. Dat zijn wedstrijden waarvan we kunnen leren.’’

Tweede helft

In het Achterhoekse Zelhem tegen De Graafschap maakten de Deventenaren vooral na de pauze een prima indruk. Een 1-0 achterstand via Graafschapper Reyer van Doorn werd nog voor rust ongedaan gemaakt door Givan Werkhoven. In de tweede helft was het Pieter Langedijk die de Deventenaren op een 1-2 voorsprong schoot. De aanvaller was eerder met het enige doelpunt van de wedstrijd ook al belangrijk voor Jong GA Eagles tegen FC Emmen. Met tien man kwam De Graafschap nog op gelijke hoogte, maar in de slotfase stelde GA Eagles orde op zaken via Julius Bliek en Maarten Pouwels: 2-4.

,,Over de tweede helft ben ik echt tevreden. Op een moeilijk bespeelbaar veld hebben we alles gedaan om te winnen. Dat was de opdracht en we zijn beloond. Mooi’’, besloot Maatman.

Reservecompetitie A:

Jong De Graafschap-Jong GA Eagles 2-4 (1-1). 34. Reyer van Doorn 1-0, 36. Givan Werkhoven 1-1, 65. Pieter Langedijk 1-2, 83. Jonathan Vergara Berrio 2-2, 85. Julius Bliek 2-3, 90. Maarten Pouwels 2-4. Rode kaart: 69. Aron Hebbink (De Graafschap).

Stand: 1. Heracles 7-19, 2. FC Twente 6-12, 3. NEC 7-12, 4. PEC Zwolle 7-11 (+4), 5. GA Eagles 7-11 (+3), 6. Heerenveen 7-10, 7. FC Emmen 6-8, 8. Cambuur 7-7, 9. De Graafschap 7-7, 10. Achilles‘29 7-0.