Jong GA Eagles blijft ook na vijf duels ongeslagen

Beukema na primeur bij GAE: ‘Ik vind de gestopte penalty mooier voor Hobie dan eerste doelpunt voor mijzelf’

21 september Sam Beukema solliciteerde met een sterk optreden en zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal naar een definitieve basisplek bij Go Ahead Eagles, maar was na de remise tegen Jong Ajax (1-1) nog gelukkiger voor doelman Hobie Verhulst. ,,Mijn voorgevoel zei me al dat hij de penalty ging stoppen.”