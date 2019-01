Jong GA Eagles buigt het hoofd in oefenduel met beloften RKC

Jong Go Ahead Eagles heeft maandag een oefenwedstrijd tegen Jong RKC verloren. De Waalwijkers wonnen op sportpark De Muggert in Wesepe met 0-1 van het elftal van trainer Kick Maatman.

In de eerste helft was Go Ahead de bovenliggende partij en kreeg de beste kansen tegen het RKC van oud-Eagle Sander Duits. Al vroeg in de wedstrijd strandde Givan Werkhoven oog-in-oog met de Waalwijkse doelman Jordy Zielschot. Ook Bruno Andrade slaagde er tot twee keer toe niet in de goalie te verschalken, terwijl Giovanni Büttner zijn lob van de doellijn gehaald zag worden door Ingo van Weert. De GA Eagles-middenvelder kwam bij die actie in botsing met keeper Zielschot en moest zich geblesseerd laten vervangen.

Doelpunt

Na rust was het RKC de regie overnam. De wat rustiger en meer verzorgd voetballende Waalwijkers zagen kansen van Roland Bergkamp en Nikki Baggerman nog stranden in schoonheid, maar na 73 minuten was het wel raak. Een knal via de onderkant van de lat van David Min liet GA Eagles-keeper Lars Jansen kansloos. De Deventer ploeg, waar Vince Gino Dekker een gedreven indruk maakte op de linkerflank en Orhan Džepar het spel aardig verdeelde op het middenveld, stelde daar behalve een schot van Werkhoven over het RKC-doel weinig tegenover.

Competitie

Voor de tweede uitgave van Go Ahead was het de tweede wedstrijd van 2019. Eerder speelden de Deventenaren tijdens het trainingskamp in Belek met 1-1 gelijk tegen de Turkse derdedivisionist Anadolu Konya. Jong GA Eagles hervat komende maandag de competitie in de met een uitwedstrijd tegen Achilles’29, de club waar tegen het in de najaarscompetitie al met 0-5 won. GA Eagles miste in december op een haar na de promotie naar de kampioenspoule bij de beloftenteams. Dat lukte Jong RKC wel. De Waalwijkers beginnen de competitie volgende week op bezoek bij Jong PEC Zwolle.