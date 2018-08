Jong GA Eagles buigt hoofd voor Twentse beloften

Jong GA Eagles is de beloftencompetitie begonnen met een nederlaag. In de eigen Adelaarshorst verloor de Deventer ploeg openingswedstrijd van het seizoen met 1-2 van FC Twente.

Trainer Kick Maatman bracht bij Jong GA Eagles een vrij geroutineerde ploeg op het veld. Sjoerd Overgoor en de tien dagen geleden aangetrokken Paco van Moorsel (ex-Sparta) vormden het middenrif van het elftal, dat Rick Ketting en captain Sam Beukema als centrale verdedigers kende. Pieter Langedijk was door Maatman op de rechterflank geposteerd, waar hij in het eerste kwartier twee keer opviel met een vrije trap. De beide inzetten verdwenen net buiten het doel van Twente-goalie Jeffrey de Lange. Op dat moment koesterde FC Twente al de vroeg 0-1 voorsprong. Verdediger Cristian Gonzalez liet Eagles-doelman Mark Spenkelink al na 7 minuten vissen met een op het oog houdbare kopbal.

Moeilijk

GA Eagles had het lastig in de eerste helft. Waar de hoofdmacht de beloften van Jong FC Utrecht vrijdagavond bij vlagen nog overrompelde met flitsend en vurig aanvalsspel, slaagden de beloften er voor rust maar zelden in om voor gevaar te zorgen voor het Twentse doel dat dichtgetimmerd was met een internationaal verdedigingsduo. Zo maakte verdediger Nacho Monsalve zijn debuut bij de Tukkers. De Spanjaard – die twee jaar geleden onder Diego Simeone debuteerde in de hoofdmacht van Atletico Madrid - werd maandag vrijgegeven door de KNVB. Nacho maakte zijn eerste minuten voor FC Twente, waar ook Gonzalez de defensie bemande. De 22-jarige Uruguayaan viel vrijdag ook al in tegen Sparta.

Maar omdat ook FC Twente geen driest aanvalsplan had, ontvouwde zich voor rust een bij vlagen saai en kabbelend schouwspel in de Adelaarshorst. De beste kans was voor Tim van Schepop, die na ruim een halfuur opdook voor Spenkelink. De spits verzuimde in kansrijke positie de trekker over te halen.

Overgoor

Na de pauze werd het duel wat aantrekkelijker en deed ook Go Ahead serieus mee. Het was Overgoor die de eerste echte mogelijkheid voor Jong GA Eagles op zijn naam kreeg. Het vlammende schot van de routinier eindigde op de vuisten van Twente-keeper De Lange. Het was de opmaat voor een wat betere tweede omgang van GA Eagles. Nadat Langedijk al dicht bij de gelijkmaker was, bracht Overgoor de Eagles-beloften op 1-1 met een fraaie knal.

Penalty

Maatman en zijn troepen mochten tien minuten genieten. Op dat moment eiste arbiter Jensch de hoofdrol op. Na een op het oog toch al goedkoop gegeven strafschop aan FC Twente was het spits Van Schepop die zijn inzet gekeerd zag worden door Spenkelink. De goalie had in de ogen van Jensch echter te vroeg zijn lijn verlaten, waarna Van Schepop alsnog zijn naam op het scorebord zette: 1-2.

GA Eagles probeerde in de slotfase het onheil af te wenden, maar FC Twente - dat nog de beste kansen kreeg - bleef vrij eenvoudig overeind.

Reservecompetitie A:

Jong GA Eagles-Jong FC Twente 1-2 (0-1). 7. Cristian Gonzalez 0-1, 60. Sjoerd Overgoor 1-1, 71. Tim van Schepop 1-2 (strafschop).

Opstelling Jong GA Eagles: Spenkelink; Hettinga, Beukema (62. Dekker), Ketting, Slijngard; Bruinink, Overgoor, Van Moorsel (62. Eddahchouri); Langedijk, Werkhoven, Büttner.