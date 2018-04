Jong GA Eagles geeft rode lantaarn op slotdag aan Helmond Sport

De Deventer beloften dankten de zege aan twee treffers van de van een schorsing teruggekeerde spits Givan Werkhoven, die een onverdiende 2-0 achterstand ongedaan maakte. ,,We begonnen uitstekend en stapelden kans op kans'', aldus trainer Kick Maatman. ,,Maar tegen elke verhouding in kwamen we op achterstand. Twee keer geven we een doelpunt weer heel simpel weg.''

Vier nederlagen

Op de bank zag Maatman de bui al hangen. Na verlies met de hoofdmacht van Go Ahead tegen FC Den Bosch (1-2) en de nederlaag met tweedeklasser Voorwaarts tegen SML (1-0) dreigde ook de derde wedstrijd in drie dagen uit te lopen op een sof. ,,En eigenlijk zelfde de vierde nederlaag'', bekende Maatman. ,,Want zelfs met het team van mijn dochter op zaterdag bij Sportclub Deventer ging ik onderuit.''

Na ruim een uur spelen was het echter Giovanni Büttner – die voor rust nog de paal had geraakt - die de wedstrijd in het slot gooide voor GA Eagles, dat de vijfde overwinning van 2018 mocht begroeten. ,,Dik verdiend ook'', oordeelde Maatman. ,,En knap zo aan het einde van de rit. Vorige week tegen Eindhoven (3-3) speelden we al een prima pot en nu toonden we opnieuw veerkracht. Dat is een compliment waard voor dit jonge elftal.''

Jeugd