Jong GA Eagles loopt tegen eerste nederlaag van seizoen aan

Trainer Kick Maatman voorspelde het vorige week al na de 1-4 oefenzege op Jong NEC in Nijmegen: ‘We hebben nog steeds niet verloren, maar gaan heus een keer tegen een zeperd oplopen.’ Het bleken profetische woorden. ,,Maar het was ook een utopie om te denken dat we dit een heel seizoen vast konden houden‘’, vertelde Maatman na de in zijn ogen verdiende nederlaag. ,,Dan moeten we grote jongens zijn en het accepteren. RKC speelde met een sterke ploeg en dat is alleen maar goed. Daar worden wij ook beter van, al moeten wij op andere vlakken dan wat extra's brengen. Zoals we dat eerder tegen Feyenoord en PEC Zwolle ook deden. Dat kregen we nu alleen niet voor elkaar.‘’