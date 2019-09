Jong GA Eagles morele winnaar met punt tegen beloften Feyenoord

Jong Go Ahead Eagles is als morele winnaar uit de strijd om de koppositie in de Reservecompetitie A gekomen. De Deventer ploeg hield de beloften van Feyenoord – tot maandagavond nog zonder puntenverlies - in de met bijna duizend toeschouwers gevulde Adelaarshorst op een 0-0 gelijkspel.

,,De morele winnaar? Ja, dag mag je wel zeggen’’, lachte trainer Kick Maatman. ,,Kijk eens hoeveel kwaliteit Feyenoord op het veld had staan…. Daar stond een team dat in de top acht van de eredivisie kan spelen. Daar hebben wij een geweldige teamprestatie tegenover gezet. Ik ben wel trots op wat mijn ploeg heeft laten zien.’’

De 0-0 tegen Feyenoord was na de puntendeling in Emmen al het tweede gelijkspel voor Jong GA Eagles, dat eerder dit seizoen al wel won van PEC Zwolle en Cambuur. De Deventer ploeg staat als koploper na vier wedstrijden op 8 punten en wordt gevolgd door Feyenoord en FC Groningen met 7 punten. Heerenveen speelde – net als Feyenoord – een wedstrijd minder en heeft 6 punten op de teller.

Wissels

Trainer Kick Maatman beschikte maandag over het gros van de reserves die zaterdagavond in Oss niet in actie kwamen met de hoofdmacht tegen TOP (1-2). Spits Maecky Ngombo en aanvallende middenvelder Alexander Bannink hoorden daar niet bij, zij speelden een halve wedstrijd in Brabant. Jong GA Eagles beschikte met Gino Bosz, Elso Brito, Donny van Iperen en de aanvallers Maarten Pouwels, Adrian Edqvist over voldoende kwaliteit en was in de eerste helft ook gevaarlijker dan Feyenoord.

Afwachtend

Na een afwachtende openingsfase van beide kanten was het Samuel Wakana die na twintig minuten het eerste schot van de wedstrijd loste. De te slap in geschoten bal hobbelde voorlangs het doel van Oud-Eagle Nick Marsman, aanvoerder bij de Rotterdammers. Wakana was even later attent voor de goal bij een voorzet van Elso Brito, maar de Twellose aanvaller schampte de bal in handen van Marsman.

Spandoek

En Jong Feyenoord? Dat dwong in de eerste omgang maar bar weinig af. De Rotterdamse club kwam met een ervaren formatie naar Deventer. Jens Toornstra en Yassin Aboub vormden het aanvallende middenrif, terwijl de ‘eredivisiebacks’ Lutsharel Geertruida en Tyrell Malacia de flanken bemanden. Het haalde weinig uit. Behalve een schot tegen het even fraaie als grote roodgele spandoek achter de goal van doelman Lars Jansen (Trots, passie, Trouw: B-side) van de net weer van een enkelblessure herstelde Toornstra, kwam Feyenoord niet.

GA Eagles was dreigender in de uitbraken, waar Zakaria Eddahchouri en Wakana ruim tien minuten voor de pauze het doel net niet wisten te vinden met hun inzet. Toen had Maarten Pouwels al een prima kans op de openingstreffer laten liggen. Rechtsback Boyd Lucassen zette goed door tot diep in het Rotterdamse strafschopgebied, maar Pouwels schoot over.

Op slag van rust leek de sleurende Pouwels alsnog de kroon op de aardige eerste helft van GA Eagles te zetten. De voorzet van Gino Bosz belandde op de Dalfsense kruin, maar de bal had een beter lot verdiend dan de paal naast Marsman.

Tweede helft

Na de pauze kwam Feyenoord wat sterker voor de dag. Toch was het GA Eagles dat via de snelle Edqvist voor het eerste echte gevaar zorgde. De Zweedse flankspeler was ongelukkig in de afronding en vond Marsman op zijn pad. Feyenoord stelde daar twee schoten van invaller Azarkan tegenover, maar keeper Jansen redde even zo vaak bekwaam. Op de vrije kopbal van Geertruida na ruim een uur leek ook Jansen geklopt, maar de bal ging rakelings naast.

Feyenoord bleef de beter ploeg, maar was slordig in de eindfase en hield GA Eagles in leven. Sterker, Wakana testte een kwartier voor tijd Marsman die gestrekt naar de hoek moest. In de slotfase golfde het spel op en neer maar grote kansen waren er, ondanks een serie Deventer hoekschoppen, niet meer te bewonderen.

Jong GA Eagles-Jong Feyenoord 0-0.