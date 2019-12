Jong GA Eagles ook na negen duels nog steeds ongeslagen: 1-1 tegen FC Twente

Jong Go Ahead Eagles heeft maandagmiddag ook in de negende wedstrijd van het seizoen de ongeslagen status behouden. De Deventer ploeg van trainer Kick Maatman speelde met 1-1 gelijk tegen de eredivisiebeloften van FC Twente.

,,Een terechte uitslag over de gehele wedstrijd bezien’’, oordeelde Maatman, die GA Eagles vooral voor rust niet goed zag spelen. ,,Wij waren de mindere van FC Twente. Zij voetbalden gemakkelijker dan wij.’’ Niet gek ook, wist de Deventer oefenmeester. Jong FC Twente won weliswaar nog geen wedstrijd in de Reservecompetitie, de hekkensluiter kwam met een sterk elftal op de proppen. ,,Queensy Menig, Rafik Zekhnini… Ze hadden zeker vijf eredivisiewaardige spelers in de basis staan. Een aardige uitdaging voor ons.’’

Via Zekhnini kwamen de Tukkers voor rust op een 1-0 voorsprong. ,,Verdiend’’, erkende Maatman, die een hartig woordje wisselde met zijn troepen. ,,We waren steeds te gemakkelijk de bal kwijt en kwamen niet onder de druk vandaan. In de tweede helft waren we nog steeds niet top, maar waren de intenties wel goed. We dwongen meer af en kregen loon naar werken.’’

Quote We willen heel graag eerste worden dit najaar en moesten daarom winnen van FC Twente. Dan hadden we alles in eigen hand. We waren er dichtbij, al was een overwin­ning vandaag niet helemaal verdiend geweest. Kick Maatman, Trainer Jong GA Eagles

Dankzij Adrian Edqvist. De Zweeds flankspeler bekroonde een individuele actie een kwartier voor tijd met een doelpunt: 1-1. ,,Daarna gingen we vol voor de overwinning’’, aldus Maatman. De coach had in Hengelo de beschikking over ervaren krachten als Julius Bliek, Gino Bosz, Alexander Bannink, Maarten Pouwels en Edqvist.

Maecky Ngombo ontbrak. De Belgsiche spits was er vanwege een blessure aan de bilspier niet bij. ,,Na de 1-1 hebben we nog drie goede kansen gehad om te winnen. Een bal op de lat via een Twents hoofd en een prima knal van Bannink.’’

Een tegenvaller was het al voor rust uitvallen van Joran Swart met een enkelblessure.

Kampioenspoule al zeker

De Deventer beloften verzekerden zich vorige week in Wesepe met een 1-1 gelijkspel tegen lijstaanvoerder FC Groningen van een plek in de kampioenspoule na de winterstop. De top zes van de Reservecompetitie A plaatst zich daar voor. Met het punt in Hengelo blijft GA Eagles tweede op de ranglijst. ,,We willen heel graag eerste worden dit najaar en moesten daarom winnen’’, besloot Maatman. ,,Dan hadden we alles in eigen hand. We waren er dichtbij, al was een overwinning vandaag ook niet helemaal verdiend geweest.’’

Volgende week speelt Jong GA Eagles zijn laatste duel thuis tegen Vitesse.

Jong FC Twente-Jong GA Eagles 1-1 (1-0). 37. Rafik Zekhnini 1-0, 75. Adrian Edqvist 1-1.