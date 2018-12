Jong GA Eagles struikelt over laatste horde na horrorstart

Jong Go Ahead Eagles is er maandagavond niet in geslaagd zich te plaatsen voor de promotiepoule van de Reservecompetitie. Jong NEC bleek in Nijmegen na een qua score bizar verlopen wedstrijd net te sterk voor de troepen van trainer Kick Maatman: 4-3.

,,Onze eerste twintig minuten waren horror‘’, stelde trainer Kick Maatman, die GA Eagles al na 25 minuten tegen een 4-0 achterstand aan zag kijken. ,,We waren best van goede wil, maar hier moeten we heel kritisch naar gaan kijken. We maakten zo veel fouten en verkeerde keuzes. De doelpunten gaven we kinderlijk eenvoudig weg en dan zakt de moed je wel in de schoenen.‘’

Wervelwind

Givan Werkhoven verzachtte op slag van rust de Deventer pijn, waarna GA Eagles in de tweede helft als een wervelwind van start ging. Via Pieter Langedijk en Rick Ketting was de achterstand binnen twaalf minuten geminimaliseerd tot 4-3. Daarna probeerde GA Eagles uit alle macht de zo broodnodige gelijkmaker te forceren, maar slaagde niet in die missie. ,,We hebben de lat geraakt, ballen werden van de doellijn gehaald‘’, aldus Maatman. ,,We hebben na onze slechte start heel aardig gevoetbald en we hadden echt wel een punt verdiend. Het mocht helaas niet zo zijn.‘’

Struikelblok

Het betekende dat de laatste horde van de eerste seizoenshelft het fatale struikelblok werd. De Deventenaren hadden een plek in de promotiepoule in eigen hand en een gelijkspel tegen NEC was voldoende geweest voor plaatsing. De Nijmeegse thuisclub wipte door de winst echter over GA Eagles heen. Omdat ook FC Emmen wist te winnen bij Heerenveen (0-2) werd GA Eagles veroordeeld om na de winterstop uit te komen in de verliezersgroep. ,,Dit is heel erg zuur‘’, baalde Maatman, die nu de duels met eredivisiebeloften van Feyenoord, Willem II en Fortuna Sittard ziet vervliegen. ,,We waren er zó dichtbij, maar die fraaie ongeslagen reeks is nu even niets meer waard.‘’

Ongeslagen reeks

GA Eagles was bezig aan een uitstekende serie in de beloftencompetitie en al zes duels op rij ongeslagen. De laatste nederlaag van Jong GA Eagles dateerde van 27 augustus toen Heracles met 4-0 te sterk was. Nadien volgden zeges op Jong FC Emmen (1-0), Jong Achilles’29 (5-0), De Graafschap (4-2) en Cambuur (2-1) en pakte Go Ahead een punt tegen de eredivisiebeloften van PEC Zwolle (1-1) en Heerenveen (2-2). Het bleek onvoldoende voor een plaats in de promotiepoule.

Reservecompetitie A:

Jong NEC-Jong GA Eagles 4-3 (4-1). 6. Lowie van Zundert 1-0 (strafschop), 9. NEC 2-0, 20. Van Zundert 3-0, 24. Van Zundert 4-0, 41. Givan Werkhoven 4-1, 49. Pieter Langedijk 4-2, 56. Rick Ketting 4-3,



Opstelling Jong GA Eagles: Spenkelink; Van den Bos, Ketting, Beukema (80. Groenbast), Hettinga (31. Slijngard); Agbaljan, Džepar, Büttner; Langedijk, Werkhoven, Andrade (75. Pouwels).