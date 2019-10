Jong GA Eagles toont ruggengraat tegen beloften van NEC

Trainer Kick Maatman zag de Deventer beloften een matige eerste helft spelen tegen de Nijmeegse nummer vijf van de Reservecompetitie B. ,,Ik was niet tevreden’’, bekende Maatman, die Jong GA Eagles bij rust tegen een 0-2 achterstand zag aankijken. ,,We speelden in een wat andere samenstelling en jongens die de laatste tijd wat minder in actie kwamen, kregen nu speelminuten. De afstemming was in fases niet goed.’’