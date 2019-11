Jong GA Eagles wint oefenduel van Sander Duits’ RKC

,,Vooral na rust waren wij heer en meester’’, vond de Deventer coach, voor wie het een weerzien was met oud-Eagle Sander Duits. ,,Hij is trainer van Jong RKC en dat maakte het extra leuk.’’

Jong GA Eagles kwam voor rust via Alexander Bannnink op een 0-1 voorsprong. Na de snelle 0-2 van Zakaria Eddahchouri in de tweede helft was de wedstrijd gelopen, zag Maatman. ,,We hebben aardige dingen laten zien en zijn niet meer in de problemen geweest.’’ Ruim twintig minuten voor tijd was het Gino Bosz die vanaf de penaltystip de 0-3 voor zijn rekening nam.