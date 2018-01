Jong Go Ahead buigt in slotseconde voor HSC’21

Jong Go Ahead Eagles heeft zaterdagmiddag in een oefenduel met 2-1 verloren bij HSC’21. De Deventer ploeg boog in de blessuretijd voor de derdedivisionist uit Haaksbergen, door een doelpunt van Jordi van Ek.

Kick Maatman was ondanks de nederlaag content met het spel van zijn ploeg. ,,We speelden met een piepjonge ploeg, met ook nog eens drie spelers uit Onder-19. Dan is het geen schande dat je in de slotseconde verliest van een ploeg uit de derde divisie”, concludeerde de trainer van Jong Go Ahead.

,,In de eerste helft was HSC’21 beter, maar de tweede helft was voor ons. Dankzij een goede goal van Thijs Dekker kwamen we vlak voor tijd verdiend op 1-1. We hadden ook nog twee kansen op de winnende goal, maar helaas viel die aan de andere kant. Zonde, maar ik heb een ploeg met strijd en beleving gezien.”

Trainingskamp

Bij Go Ahead 2 deden naast Thijs Dekker alleen Dennis Hettinga en Sam Beukema mee uit de eerste selectie. Hamid Zarbaf, die deze week op proef was bij de hoofdmacht van Go Ahead, kwam niet in actie in Haaksbergen. Hij is vandaag met zijn eigen club HHC Hardenberg op trainingskamp gegaan.

Of Go Ahead verder wil met de linksbenige centrale verdediger uit Deventer, wordt waarschijnlijk begin volgende duidelijk. ,,Hij heeft het in elk geval goed gedaan de afgelopen week”, vond Maatman, die trainer was van Zarbaf in hun gezamenlijke periode bij Rohda Raalte.