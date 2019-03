Jong Go Ahead Eagles lijdt eerste competitienederlaag van 2019

Ingedut GA Eagles verspeelt zege bij Helmond Sport

16 maart Go Ahead Eagles had een uur lang niets te duchten van Helmond Sport, een van de zwakste broeders in de eerste divisie. Maar door een lome houding riep de Deventer ploeg het onheil over zichzelf af in de tweede helft . Helmond Sport werd in het zadel geholpen door een fout van doelman Hobie Verhulst, maar pakte uiteindelijk verdiend een punt in Brabant: 1-1.