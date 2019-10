Jong Go Ahead Eagles overtuigend langs De Graafschap

Dankzij een overtuigende 4-1 overwinning in het inhaalduel met Jong De Graafschap, heeft Jong Go Ahead Eagles zich maandagavond gehandhaafd aan de gedeelde kop van de reservecompetitie A. Het was de derde zege in zes wedstrijden voor de Deventer beloften.

De wedstrijd had eigenlijk vorige week al gespeeld moeten worden, maar werd toen vanwege de overvloedige regenval in Deventer afgelast. Omdat het afgelopen zondag weer veel geregend had, werd deze keer gekozen voor het kunstgras in Wesepe.

Alexander Bannink en Adrian Edqvist waren de enige twee spelers aan de aftrap in het elftal van trainer Kick Maatman die vrijdag ook – als invaller – minuten maakten in de wanvertoning tegen Jong AZ (1-1). Jong Go Ahead Eagles begon goed aan het inhaalduel en kreeg binnen een kwartier twee goede mogelijkheden via Maarten Pouwels en Antoine Rabillard. Pouwels besloot echter met de binnenkant van de voet te schieten in plaats van met de wreef en mikte naast. Rabillard had oog in oog met De Graafschap-doelman Jordy Rondeel ruzie met de bal. Aan de andere kant redde Jay Gorter op inzetten van Jesse Schuurman en – via de paal – van Hatim Akarom. Donny van Iperen viel na een halfuur uit met een hoofdwond.

Na rust werd het kwaliteitsverschil tussen de gedeelde koploper en de laagvlieger uit Doetinchem rap duidelijk. Antoine Rabillard brak in de 56ste minuut op aangeven van Maarten Pouwels de ban met een strak schot vanaf de rechterkant. Zakaria Eddahchouri tekende na een goed uitgespeelde aanval voor 2-0, waarna de ingevallen Kevin Greeven de bal panklaar legde op het hoofd van Alexander Bannink voor de 3-0. Gino Bosz completeerde het kwartet Deventer doelpunten via een fraaie vrije trap. De 4-1 van Joey Lieshout uit een penalty, toegekend na een overtreding van Boyd Lucassen, was niet meer dan een voetnoot op een voor Jong Go Ahead Eagles fijne avond.

Omdat Jong PEC Zwolle ook won – met 3-1 van hekkensluiter Twente – deelt Jong Go Ahead Eagles ook na zes wedstrijden de koppositie met de Overijsselse rivaal.

Jong Go Ahead Eagles – Jong De Graafschap 4-1 (0-0). 56. Antoine Rabillard 1-0, 63. Zakaria Eddahchouri 2-0, 71. Alexander Bannink 3-0, 75. Gino Bosz 4-0, 80. Joey Lieshout 4-1 (p). Scheidsrechter: Kieft. Gele kaart: Pouwels (GAE).