Jong Griek met korte broek maakt aardige indruk bij GA Eagles

Voetbalmu­se­um past Deventer als jas: ‘Voetbal­hot­s­pot van Nederland met internatio­na­le allure‘

8 december De kans is levensgroot dat het Nationale Voetbalmuseum binnenkort in Deventer voor de derde keer het levenslicht ziet. De Zeeuwse grondlegger en voetbalhistoricus Matty Verkamman bracht dinsdag een bezoek aan de oude bibliotheek aan de Brink in Deventer en was ‘totaal overdonderd‘. ,,Dit overstijgt elke verwachting. Deventer ademt voetbal en dit kan de hotspot van Nederland worden.‘’