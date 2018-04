Jong PSV maakt gehakt van armzalig GA Eagles in gestaakt duel (6-0)

Arbiter Wiedemeijer komt vrijdag naar de Adelaarshorst

12:07 Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer is door de KNVB aangesteld voor de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en FC Eindhoven. De arbiter wordt vrijdag (20.00 uur) in de Adelaarshorst bijgestaan door zijn assistenten Sjoerd Nanninga en Djurre Zijlstra.