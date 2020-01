Jongbloed treedt toe tot trainersstaf van GA Eagles

Bij de vierdeklasser uit Apeldoorn is Jongbloed (30) al een decennium oefenmeester. Blessures noopten hem tot dat besluit, maar het bleek een gouden greep. ,,Ik heb veel compassie met kinderen en werk graag met hen’’, liet de leerkracht al in een eerder interview weten. Jongbloed is een voetbaldier en specialiseerde zichzelf met zelf aangeschafte apparatuur in videoanalyses. ,,Het is een mooi middel om een paar dingen kort uit te lichten en inzichtelijk te maken bij een teambespreking.”