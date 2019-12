Jonge Cantineau arbiter in Helmond, ervaren Manschot in KNVB-beker

Scheidsrechter Luca Cantineau heeft vrijdagavond de leiding tijdens de wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie tussen Helmond Sport en Go Ahead Eagles.

De 25-jarige arbiter uit Voorburg wordt in het Solar Unie stadion bijgestaan door zijn assistenten Ribbink en Ozinga. Cantineau debuteerde vorig jaar als scheidsrechter in de eerste divisie, maar floot nog nooit een wedstrijd van de hoofdmacht van GA Eagles. De beloften van de Deventer club maakten eind 2017 kennis met Cantineau, al is de herinnering niet warm na de 3-0 nederlaag bij FC Eindhoven.

GA Eagles heeft na het zevende 1-1 gelijkspel van het seizoen, vrijdag tegen Jong PSV, is een Deventer overwinning vereist om het gat met de topformaties in de Keuken Kampioen Divisie nog enigszins binnen de perken te houden. Jack de Gier en zijn elftal staan zevende met 28 punten. Helmond Sport staat voorlaatste met 14 punten en won pas drie keer dit seizoen. Het duel in Helmond begint vrijdag om 20.00 uur.

