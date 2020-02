Jordy Zuidam: ‘GA Eagles lijkt op FC Utrecht’

Voor clubs als Go Ahead Eagles zijn halve finales van het KNVB-bekertoernooi unieke prestaties. De laatste keer dat de Deventer club dat flikte, was in 2010. In de kwartfinale werd NAC Breda opzijgezet (1-2). De huidige technisch directeur van FC Utrecht, dat vanavond Go Ahead Eagles in de kwartfinales treft, viel toen in de Adelaarshorst in.