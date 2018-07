Jubileumboek GA Eagles uitgesteld vanwege Sint en negatieve sfeer

De soap rond het jubileumboek van Go Ahead Eagles krijgt een nieuw hoofdstuk. En het boek zelf ook. Het 5 kilogram wegende bundelwerk, over heden en verleden van de Deventer voetbalclub, zou 8 augustus op de markt komen. Maar de publicatiedatum is verschoven naar 16 november.

,,We denken dat we dan meer boeken verkopen, in verband met de feestdagen”, geeft Matty Verkamman, eigenaar van Kick Uitgevers, de voornaamste reden voor uitstel.

Conflict

In april dreigde het boek helemaal niet op de markt te komen, door een conflict tussen de leiding van Go Ahead Eagles en Kick Uitgevers. Hans de Vroome, toenmalig directeur en de huidige voorzitter van de Deventer club, streek de plooien echter tijdig glad, waardoor het boek ‘gered’ was.

Maar supporters die zich er op verheugden het 700 pagina’s tellende boekwerk in de zomer al te kunnen verslinden, komen nu dus bedrogen uit. Matty Verkamman, de eigenaar van uitgever Kick Uitgevers, stelt de fans van Go Ahead gerust. Uitstel betekent in dat geval zeker geen uitstel. ,,Het is 100 procent zeker dat het boek op 16 november te verkrijgen is”, zegt hij. ,,Het boek is al voor 95 procent klaar. We willen het alleen nog actualiseren en de competitiestart van komend seizoen meenemen.”

Teneur

Ook het voor Go Ahead dramatisch verlopen afgelopen seizoen speelt een rol bij uitstel van het boek, erkent Verkamman. ,,We vreesden wel een beetje dat bijna niemand het boek zou kopen na die zeventiende plek in de eerste divisie. Maar inmiddels is de teneur al een heel stuk positiever. Dat in combinatie met alle wisselingen in de leiding van de club, willen we ook nog verwerken in het boek. Zo wordt het een mooi cadeau voor de feestdagen.”