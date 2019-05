Jules Reimerink gaat weer aan de slag bij GA Eagles

Reimerink speelde in twee perioden in totaal 66 wedstrijden voor GA Eagles. Zo was hij in 2015 met de enige treffer verantwoordelijk voor de historische 0-1 winst op Feyenoord in De Kuip. De laatste jaren voetbalde de flankaanvaller in Duitsland voor Viktoria Köln, VfL Osnabrück en Sportfreunde Lotte, waar hij nog een contract heeft tot de zomer van 2020.