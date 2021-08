Jules Reimerink: voor eeuwig de man die Feyenoord over de knie legde namens Go Ahead Eagles

Het is een van zijn meest zoete voetbaldromen. De sluwe pass van Peter van Ooijen, de infiltratie in het zestien-metergebied van Feyenoord en zijn onberispelijke schot achter de vallende goalie Kenneth Vermeer. Het doelpunt van Jules Reimerink voor Go Ahead Eagles in 2015 is er eentje voor de eeuwigheid. De treffer van de rappe aanvaller krijgt een bomvol stadion De Kuip stil en zorgt voor de eerste en enige Deventer zege ooit bij Feyenoord. „We schreven geschiedenis en dat maakt dit doelpunt zó mooi voor mij. Weet je, ik gun GA Eagles alles, maar heel stiekem hoop ik dat ze zondag niet winnen. Een gelijkspelletje of zo. Dan blijft mijn record nog even staan.”