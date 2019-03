Julian Lelieveld: bloed, zweet en drie punten

Mooie aanvallen

Dan over de wedstrijd: ,,De eerste helft speelden we echt heel goed. Als het 5-0 had gestaan halverwege, had FC Volendam daar niets over kunnen zeggen.” De goal van Bruno Andrade, en wat eraan voorafging, was volgens de 21-jarige verdediger exemplarisch voor het goede spel in de eerste 45 minuten. ,,We wisten steeds goed de vrije man te vinden. Na een combinatie met Paco van Moorsel, speelde ik Richard van der Venne in en hij gaf de bal mee aan Bruno, die vervolgens perfect afrondde. We hadden in de eerste helft meer van zulke mooie aanvallen, maar vergaten het af te maken.”