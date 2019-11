Julius Bliek geen breekijzer maar scorende spits

Berghuis en GA Eagles O15 pakken titel in eerste divisie

16 november Go Ahead Eagles onder 15 jaar heeft zaterdag in Twello het kampioenschap in de eerste divisie laag in de wacht gesleept. Het elftal van trainer Tristan Berghuis is het hele seizoen al ongenaakbaar en kende na een moeizaam duel ook geen genade met Quick Boys: 3-2.