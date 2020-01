Julius Bliek op weg naar uitgang GA Eagles voor avontuur over de grens

update UPDATE: Dagen van Ngombo bij GA Eagles zijn geteld

12:35 Maecky Ngombo heeft het verbruid bij trainer Jack de Gier. De spits van Go Ahead Eagles behoort niet meer tot de A-kern van de Deventer club en is verbannen naar kleedkamer 2. Ngombo komt niet meer voor in de plannen van De Gier en mag per direct weg uit de Adelaarshorst.