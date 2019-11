Julius Bliek vecht na terug na tegenslag bij GA Eagles

,,Zonder tegenslag word je niet beter.’’ Met een strak gezicht gooit Julius Bliek zijn tegeltjeswijsheid op tafel, terwijl de lichtmasten van de Adelaarshorst boven hem aan een laatste test worden onderworpen voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht. De verdediger van Go Ahead Eagles is de verpersoonlijking van een speler die met wind tegen zijn weg zoekt door voetballand. Niet het begenadigde talent dat blindelings kan vertrouwen op de brille in zijn voeten. Wel eentje die met de mouwen omhoog het vuur oppookt en zijn team in brand zet in de zoektocht naar succes. ,,Mijn ouders hebben best wat tegenslag meegemaakt. Persoonlijk, maar ook op andere vlakken. Zij hebben me geleerd om te vechten en altijd door te gaan. Iedereen krijgt in zijn leven te maken met tegenslag. Iedereen. Opgeven is dan het gemakkelijkste. Alleen maakt de weg van de minste weerstand niemand sterker.’’