Julius Bliek weet dat hij geduld moet hebben bij GA Eagles

Eerste doelpunt

Bliek kwam afgelopen zomer naar Deventer vanuit Zuid-Holland, waar hij vorig seizoen dertig duels in actie kwam voor FC Dordrecht. Het betekende voor de gewezen amateur van Kloetinge zijn eerste seizoen als prof. Bliek lacht. ,,Mijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal maakte ik hier in de Adelaarshorst. Dat was vorig seizoen, toen we met 3-0 wonnen van GA Eagles. Ik vind het leuk om nu tegen Dordrecht te spelen, ik ken er veel mensen. Al is de selectie flink veranderd. Er zijn, volgens mij, nog vier spelers over van de selectie van vorig seizoen.‘’