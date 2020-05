Jumper maakt sprong naar hoofdsponsorschap GA Eagles

De dierenspeciaalzaak was sinds vorig jaar al als rugsponsor verbonden aan GA Eagles. Dat contract liep nog twee seizoenen door en wordt op de achterzijde ingevuld door de Vierhouten Groep, het moederbedrijf van Jumper, dat nu de sprong maakt naar het hoofdsponsorschap van de Deventer club. De landelijk opererende dierensupermarkt heeft ruim zeventig filialen en meerdere vestigingen in de regio, zoals in Deventer, Lemelerveld en Wijhe. Jumper valt onder de Vierhouten Groep dat zijn hoofdkantoor heeft in Ermelo. Die naam hadden de spelers dit seizoen op de trainingskleding staan.

,,Ik kom al sinds 2011 bij Go Ahead Eagles en ben een rasechte supporter geworden”, vertelt Jumper-baas Kees Vierhouten. ,,Niet alleen tijdens thuiswedstrijden, maar ook bij meerdere uitwedstrijden ben ik de afgelopen jaren van de partij geweest.”

100 jaar Vetkampstraat

GA Eagles koos bewust voor 2 mei als presentatiedag van de nieuwe hoofdsponsor. Het is immers exact 100 jaar geleden dat de Deventer c;lub zijn allereerste wedstrijd speelde aan de Vetkampstraat. Alle geplande festiviteiten rond het jubileum vielen door de coronacrisis in het water, al was er wel de lancering van het fraaie jubileumboek over de ‘voetbalhoofdstraat’ van Nederland van de hand van de Stichting Niet te Kraken.

Daarnaast is de nieuwe hoofdsponsor voor GA Eagles een lichtpunt in donkere tijden. Het coronavirus bijt ook hardhandig een gat in de financiën van de Deventer club, die twintig procent omzetverlies verwacht. De begroting dreigt te slinken met meer dan een miljoen euro.

Volledig scherm GA Eagles gaat samenwerking aan met hoofdsponsor Jumper. © GA Eagles

Opvolger Thermen

Jumper is de opvolger van Thermen Bussloo. Het welnessresort was de afgelopen drie seizoenen de belangrijkste geldschieter van GA Eagles en zou ook komend voetbaljaar op de shirts prijken van de Deventer club. Thermen kampt echter met financiële problemen vanwege de coronacrisis en heeft de deuren van de saunacomplexen al ruim een maand noodgedwongen moeten sluiten. Thermen stapte in 2017 de Adelaarshorst binnen als hoofdsponsor.

De Vroome

Vierhouten werd benaderd door oud-voorzitter Hans de Vroome - die vorige week ook al een spelers investeringsfonds initieerde van een half miljoen euro - en algemeen directeur Jan Willem van Dop. ,,Het is een eer om als Eagles-supporter gevraagd te worden om met één van je bedrijven op een van de mooiste shirts van Nederland te komen”, verklaart Vierhouten. ,,Zo zie ik het en zo voel ik het ook. Zowel binnen als buiten De Adelaarshorst leeft Go Ahead Eagles enorm.”

