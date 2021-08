Justin Bakker neemt bij GA Eagles de strafschoppen: ‘Dit was mijn eerste door het midden’

Enigszins verrassend is het, als zaterdag na vijf minuten spelen niet Luuk Brouwers of aanvoerder Bas Kuipers met de bal in de hand naar de stip loopt. Het is Justin Bakker, van wie iedereen wel weet dat hij veel hoekschoppen neemt, maar penalty’s, kan hij dat ook? ,,Ja, ik sta dit seizoen bovenaan de lijst’’, bevestigt Bakker nadat de 2-0 zege in de tas zit.