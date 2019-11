‘Kale klets’ van Lieftink weer belangrijk voor GA Eagles

Met een brede grijns stapt Elmo Lieftink door de smalle kleedkamergang van het IJmond Stadion. De gebalde vuist gaat over de kalende kruin die een klein uurtje eerder weer eens zo belangrijk was voor Go Ahead Eagles. De beste man van het veld tegen Telstar kopt kort na rust raak en brengt zijn elftal op het winnende spoor aan de boorden van de Noordzee (0-2). Na de moeizame eerste helft, een ingrijpende trainer en de glinsterende tweede omloop katapulteert GA Eagles zich met de twaalfde ongeslagen wedstrijd op rij naar de top vijf van de eerste divisie. ,,We staan er bij en dat is mooi’’, oordeelt Lieftink. ,,Het is aan ons om de lijn van de tweede helft door te trekken over langere periodes in een wedstrijd. Want eerlijk: voor rust was het niet goed.’’