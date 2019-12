Kan GA Eagles ook bij De Graafschap ongeslagen reeks voortzetten?

Direct (en gratis) de goals van GA Eagles zien? Kijk via de Goal Alert!

11:48 Heeft Go Ahead Eagles of een je andere favoriete voetbalclub uit de ere- of eerste divisie gescoord, dan kun je dat doelpunt voortaan binnen vijf minuten terug zien in de Stentor-app op je mobiele telefoon. Met Goal Alert blijf je overal en altijd op de hoogte.