Kansloos GA Eagles gaat in volle Adelaarshorst af tegen Graafschap

In een goedgevulde Adelaarshorst heeft Go Ahead Eagles het eigen publiek opnieuw zwaar teleurgesteld. De Deventer ploeg ging zondagmiddag kansloos onderuit tegen De Graafschap: 0-4.

De wedstrijd begon met een knal. Nadat er vuurwerk en een brandende fakkel op het veld werd gegooid door supporters van Go Ahead, vanuit Vak19, legde arbiter Rob Dieperink uit Borculo het duel al binnen de eerste minuut stil.

Microfoon

In de adempauze, die ruim tien minuten duurde, pakte trainer Jan van Staa de microfoon om het publiek toe te spreken. ,,Ik weet hoe het leeft. Maar ik hoop dat we vanmiddag vooral van een geweldige voetbalmiddag kunnen genieten en dat jullie ons op positieve wijze steunen, zodat we de punten in eigen huis kunnen houden”, waren de woorden van Van Staa.

Even later hervatte arbiter Dieperink het duel met een scheidsrechtersbal en kon de strijd in de sfeervolle en bijna uitverkochte Adelaarshorst verdergaan. De Graafschap nam direct het heft in handen en kwam al na een kwartier op voorsprong. Levi Opdam liet zich op de achterlijn foppen door Tarik Tissoudali. De aanvaller van De Graafschap gaf de bal vervolgens strak voor, waardoor Daryl van Mieghem van dichtbij eenvoudig kon afronden: 0-1.

Tegenvaller

Tien minuten later kreeg Go Ahead nog een flinke tegenvaller te verstouwen. Sam Hendriks kon niet verder, met naar het zich liet aanzien een hoofdblessure. De topscorer werd vervangen door Givan Werkhoven. Weer tien minuten later raakte ook Bruna Andrade geblesseerd aan zijn hoofd door een botsing met Lars Nieuwpoort. De Braziliaan kon na een korte onderbreking aanvankelijk wel weer verder, maar werd in de blessuretijd van de eerste helft alsnog vervangen, door Pieter Langedijk.

In de vorige wedstrijd, tegen FC Oss (2-1), herpakte Go Ahead zich nog na rust. Maar daar was tegen De Graafschap geen sprake van. In het begin van de tweede helft kreeg Mark Diemers al een dot van een kans om de score te verdubbelen voor de Superboeren. Hij omspeelde doelman Sonny Stevens, maar zag zijn inzet vlak voor de doellijn gekeerd worden door Go Ahead-captain Xandro Schenk.

Even later voorkwam Stevens nog dat Tissoudali scoorde in een een-tegen-een-situatie, maar in de 56ste minuut was het wel raak. Na een voorzet van Tissoudali schoot Frank Olijve de bal binnen: 0-2. Daar bleef het niet bij, want de gevaarlijke Tissoudali pikte zelf ook nog zijn goaltje mee, met een leep puntertje in de 65ste minuut (0-3). En Fabian Serrarens deed eveneens een duit in het zakje (0-4).

En zo verdween het positivisme dat de afgelopen week in Deventer heerste, door de aanstelling van John Stegeman als trainer voor volgend seizoen, weer als sneeuw voor de zon.

Go Ahead Eagles – De Graafschap 0-4 (0-1). 15. Daryl van Mieghem 0-1, 56. Frank Olijve 0-2, 65. Tarik Tissoudali 0-3, 72. Fabian Serrarens 0-4.

Scheidsrechter: Dieperink.

Toeschouwers: 9.180.

Gele kaart: Buwalda, Opdam (Go Ahead Eagles); Tissoudali, Sven Nieuwpoort (De Graafschap).