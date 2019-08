Kansloos Go Ahead Eagles afgedroogd in Leeuwarden

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles beleefde een volledig kansloze avond in Leeuwarden. De Deventer ploeg ging in de eerste uitwedstrijd van de competitie met de billen bloot en werd vrijdag met een 5-0 zeperd huiswaarts gestuurd door een oppermachtig SC Cambuur.

De Friezen revancheerden zich daarmee voor de ‘valse start’, vorige week bij De Graafschap (2-0 nederlaag). Voor Go Ahead was de zeperd daarentegen een fikse streep door de rekening na de aardige ouverture tegen MVV (3-2 zege).

De eerste helft was al bijna voorbij toen Go Ahead dan eindelijk de eerste kans liet noteren. Elmo Lieftink bediende Alexander Bannink met een listig steekpassje, maar doelman Sonny Stevens was bij de les. Tot dat moment had de ploeg van trainer Jack de Gier nog niets in de melk te brokkelen gehad.

Eenrichtingsverkeer

Het was eenrichtingsverkeer in het Cambuur Stadion, waar de thuisploeg al snel de leiding nam. Rechtsback Wout Droste stond verkeerd opgesteld bij een dieptepass van David Sambissa waarna Donny van Iperen nogal onbenullig aan de noodrem trok. Arbiter Manschot wees terecht naar de stip nadat de centrale verdediger van Go Ahead aanvaller Issa Kallon had gevloerd. Robert Mühren wist wel raad met het buitenkansje en stuurde doelman Hobie Verhulst naar de verkeerde hoek: 1-0.

Cambuur bleef ook daarna de bovenliggende partij, met een reeks kansen tot gevolg. Zo zette Kallon Verhulst aan het werk met een kopbal en verdekt schot in de korte hoek. Tien minuten voor de rust resulteerde het overwicht van de Friezen in de tweede treffer van de avond. Na een vrije trap aan de rechterkant van het veld kopte aanvoerder Erik Schouten overtuigend raak: 2-0.

Pas daarna kwamen de bezoekers ietsje opzetten, met wat vrije trappen en dus die ene uitgespeelde kans tot gevolg. Aan de 2-0 ruststand viel hoe dan ook niets af te dingen.

In de tweede helft ging Cambuur vrolijk verder waar het gebleven was. Kallon kreeg al binnen vijf minuten een dot van een kans, maar Verhulst redde met zijn voet.

Rood

Twee minuten later was het wel weer raak. Manschot wees opnieuw naar de stip en Van Iperen werd met zijn tweede gele kaart - en dus rood - van het veld gestuurd na een overtreding op Mühren. Die klaarde het klusje opnieuw koelbloedig vanaf elf meter en besliste daarmee de wedstrijd: 3-0.

Jamie Jacobs strooide in de 72ste minuut nog wat extra zout in de wond voor Go Ahead, door vanuit de rebound van dichtbij raak te schieten: 4-0. En invaller Ragnar Oratmangoen deed eveneens nog een duit in het zakje, met de 5-0.

Tien minuten voor tijd verloor Go Ahead ook nog rechtsback Droste, die strompelend het veld verliet na een ongelukkig duel. Al met al een behoorlijk pijnlijke avond dus voor Go Ahead, in de traditioneel lastige uitbeurt in Leeuwarden.

SC Cambuur – Go Ahead Eagles 5-0 (2-0). 9. Robert Mühren 1-0 (strafschop), 36. Erik Schouten 2-0, 51. Mühren 3-0 (strafschop), 72. Jamie Jacobs 4-0, 89. Ragnar Oratmangoen 5-0.

Rode kaart: 51. Donny van Iperen (Go Ahead Eagles, 2x geel).

Scheidsrechter: Manschot.

Toeschouwers: 7531.

Gele kaart: Hoedemakers (SC Cambuur); Navrátil (Go Ahead Eagles).