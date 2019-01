Karakterjongens Stans en Bliek slepen Go Ahead naar winst

OP RAPPORTNatuurlijk ging de meeste aandacht vrijdagavond uit naar de spitsen van Go Ahead Eagles. De treffers van Paco van Moorsel en Thomas Verheydt waren de blikvangers tegen Almere City FC (2-1), maar minstens zo belangrijk was het optreden van Jeff Stans en Julius Bliek.

Bliek verving in De Adelaarshorst de geschorste Gino Bosz en solliciteerde bij trainer John Stegeman nadrukkelijk naar een langer verblijf in de basis. Zoals hij dat eerder in oktober tegen NEC en Sparta en in december tegen Helmond Sport en FC Den Bosch ook al deed. Tot vijf keer toe ‘scoorde’ Bliek als invalkracht een ruime voldoende tegen zeker niet de minste tegenstanders. Bliek verzaakt nooit. In de opbouw van GA Eagles is Bosz weliswaar een cruciale factor als rechtspoot, de ervaren captain Jeroen Veldmate toonde ook tegen Almere City aan dat hij prima uit de voeten kan op die plek. Met Bliek is het defensieve fundament sterker en vrijdag bezorgde hij spits Stijn Meijer een vervelende avond.

Stans

De Zeeuw werd uiteindelijk ook uitgeroepen tot man van de wedstrijd, al kwamen daar meer spelers voor in aanmerking. Jeff Stans als een van de uitblinkers voorop. De controleur miste vorige week het met 3-1 verloren treffen in Kerkrade tegen Roda JC vanwege de naweeën van griep, maar toonde tegen Almere City zijn waarde aan voor Go Ahead. Onmisbaar, onzichtbaar; dat idee. Overal liep Stans de gaten dicht en poetste hij de foutjes van collega’s weg met noodzakelijke ingrepen en stond met zijn fraaie pass richting Navrátil aan de basis van de uiteindelijke 2-1 voorsprong. Balansbewaker Stans speelde sterk, ontlastte zijn defensie en was de baas op het middenveld waar Almere City met Tim Receveur en Niek Vossebelt toch niet de minste spelers had staan. Het duo werd overvleugeld door Stans en zijn al eveneens prima spelende kompanen Istvan Bakx en Richard van der Venne.

Volledig scherm Jeff Stans © BSR AGENCY / SOCCRATES

Vooral na rust moest Stans aan de bak. De organisatie was zoek. Go Ahead kreeg de handen vol aan Almere dat het initiatief nam en in de slotfase zelfs nog heel dichtbij de gelijkmaker kwam. Dat zou iets té veel van het goede zijn geweest. Go Ahead speelde in de eerste helft immers prima en was de baas op het veld. Zes goede kansen speelde het elftal van Stegeman mede onder aanvoering van de gevaarlijke Pieter Langedijk bij elkaar. Alleen Van Moorsel vond kort voor de pauze de touwen achter keeper Etemadi en maakte de achterstand ongedaan. Een achterstand die tot stand kwam na een door scheidsrechter Dieperink volledig ten onrechte gegeven strafschop aan Almere City.

Onvoldoende

Waar Almere City en Go Ahead zorgden voor een heerlijk voetbalavondje, was de warrig leidende Achterhoekse arbiter een van de weinige onvoldoendes in de Adelaarshorst. Diens optreden sneeuwde uiteindelijk onder door de trefzekere entree van Thomas Verheydt, die koud 35 seconden in het veld het cadeautje van Navrátil gretig uitpakte. Het betekende Go Aheads elfde doelpunt uit een voorzet dit seizoen, dat deed geen andere club vaker in de eerste divisie.

Scorende spitsen

Maar belangrijker, na meer dan twee maanden scoren de beide Deventer spitsen weer. Een opsteker voor Go Ahead dat voor de goal in de tweede periode niet scherp was en tot de slechtste jongetjes van de klas behoorde met tien doelpunten. Alleen MVV, Helmond Sport en Jong AZ deden dat met negen doelpunten nóg beroerder. Met Van Moorsel, Verheydt en de gretige Givan Werkhoven nog achter de hand als spits, wordt de keuze reuze voor Stegeman.

CIJFERS GA EAGLES:

Verhulst 6,5

Lelieveld 7

Veldmate 6

Bliek 6,5

Baas 6,5

Stans 7,5

Bakx 7

(75. Verheydt -)

Van der Venne 7