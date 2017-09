Keeper Stevens helpt matig GA Eagles aan puntje

Slechte wedstrijden moeten ook gewonnen worden. En dat deed Go Ahead Eagles vrijdagavond in Brabant dus niet. Een zeer matig spelende ploeg van trainer Leon Vlemmings speelde met 1-1 gelijk tegen een veel beter Helmond Sport.

Daarmee mocht de Deventer formatie de handen dichtknijpen en vooral de uitblinkende keeper Sonny Stevens van een knuffel voorzien.

Onrustig spel

Go Ahead Eagles had het heel erg lastig in de eerste helft. Het elftal van trainer Leon Vlemmings was onherkenbaar in vergelijking met de sprankelende wedstrijd van een week eerder tegen NEC.

Helmond Sport dicteerde en de onrustig spelende en in fouten grossierende Deventenaren mochten het eerste half uur keeper Sonny Stevens dankbaar zijn dat de nul nog op het felverlichte scorebord prijkte.

De Kogel

De goalie maakte inzetten van Jordy Thomassen, Arne Naudts en Jason Bourdouxhe onschadelijk. Maar net als tijdens de seizoensopener in Maastricht schuilt de kracht van Go Ahead Eagles in het onverwachte. Was het in augustus nog Sam Hendriks die MVV tot wanhoop dreef, nu was het Leon de Kogel die Brabant in de sportieve ellende stortte.

Hendriks zette de bal vanaf links voor en het was De Kogel die de slapende Gevero Markiet aftroefde en slim binnentikte: 0-1. Met de voorsprong op zak ging GA Eagles amper beter spelen. Ja, Pieter Langedijk schoot de bal hard voorlangs, maar verder gebeurde er in de eerste 45 minuten niets voor het doel van Helmond Sport dat het Stevens ook niet lastig wist te maken.

Tweede helft

Na de pauze begint GA Eagles iets beter en krijgt de eerste mogelijkheid via Shadrach Eghan. Het schot van de Ghanees wordt gekeerd door keeper Stijn van Gassel, die even later een vrije trap van de Kogel naast tikt. Pas na een uurtje spelen verschijnt Helmond Sport weer eens voor het doel van Stevens, die tot twee keer toe de baas is. Af en toe komt GA Eagles eruit, maar verder dan wat afstandschoten van Langedijk en Hendriks komt de ploeg niet.

Fenomenaal

Helmond Sport is aan de overzijde veel gevaarlijker maar wordt wanhopig van de uitstekend keepende Stevens. Vooral de redding op het schot van Naudts, een kwartier voor tijd, was fenomenaal. De Helmondse spits blijft hoofdschuddend achter.

In de slotfase is het overleven voor Go Ahead, dat Sam Beukema ziet debuteren. De afgelopen week naar de eerste selectie overgehevelde verdediger verving de geblesseerde Rick Ketting. Heel Go Ahead verdedigde in de slotfase mee, al hielp het zwakke afronden van de Helmonders ook een handje. Kort voor tienen, nadat Stevens zijn ploeg in de wedstrijd had gehouden met meerdere reddingen, scoorde Helmond Sport dan toch. Jordy Thomassen kegelde de bal achter de kansloze Stevens.

Helmond Sport-Go Ahead Eagles 1-1 (0-1). 29. Leon de Kogel 0-1, 90. Jordy Thomassen 1-1.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Gele kaart: Janzen, Warmolts (beiden Helmond Sport), Hölscher, Suk (beiden GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Stevens; Suk, Ketting (77. Beukema), Schenk, Groenbast; Soumaoro, Hölscher, Eghan (64. Beltrame), Langedijk; Hendriks, De Kogel (74. Werkhoven).