Sonny Stevens laat zich door niets of niemand uit zijn bloedvorm halen. Ook niet door bestuurlijke onrust. Maar of de 0-0 tegen Jong FC Utrecht een felicitatie waard is? ,,Voor mij persoonlijk wel natuurlijk. Maar als team hebben we het slecht gedaan vanavond”, zo omschreef hij de emotionele spagaat waarin hij verkeerde.

Waar de rest van het team door de zenuwen bevangen leek, was Stevens andermaal van waarde voor zijn ploeg. Vlak voor tijd hield hij Nick Venema van scoren af en daarmee behoedde hij Go Ahead voor nog meer leed. ,,Ik blijf gewoon mijn ding doen en dan hoop ik dat we eindelijk weer eens een wedstrijd gaan winnen. Wat moet ik anders?”

De onvrede van het thuispubliek was hem niet ontgaan. ‘Schaam je kapot’, klonk het meermaals in de slotfase. ,,Begrijpelijk. Deze club heeft fantastisch publiek. We moeten ze alleen wel zelf weer een reden tot enthousiasme geven.”

'Weinig meegekregen'

Dat Dennis Bekking door Hans de Vroome en Edwin Lugt - die de nieuwe directie gaan vormen bij Go Ahead - op de wedstrijddag aan de kant werd geschoven, had volgens Stevens weinig invloed op de voorbereiding naar de wedstrijd van maandagavond. ,,We hebben er als spelersgroep weinig van meegekregen. Wij moeten ons gewoon richten op de prestaties op het veld. Helaas was het weer niet best vanavond. Wat ons er weer bovenop kan helpen?” Het laat zich al raden: ,,Een overwinning.”