Keeper Stevens kan zich tóch verheugen op lekker toetje

Stevens blijft de komende weken nog in training in Deventer, maar kijkt al met een schuin oog vooruit naar zijn welverdiende vakantie. ,,Op 21 mei vertrek ik naar Girona. Mijn beste vriend, Robin Blaauw, heeft daar onlangs een nieuw restaurant geopend. Hij is het neefje van de bekende chef-kok Ron Blaauw en had voorheen ook zijn eigen sterrenrestaurant in Amsterdam. Robin heeft net zijn kaart volledig vernieuwd, dus ik ben benieuwd wat hij me gaat voorschotelen”, aldus een glunderende Stevens.