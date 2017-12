Keeper Stevens koestert winstpuntje na matig duel tegen Jong PSV

Een hele flauwe glimlach toverde Sonny Stevens dinsdagavond op het gelaat in de catacomben van de Adelaarshorst. Met de zoveelste bos bloemen in de knuisten als man van de wedstrijd bij Go Ahead Eagles wist eigenlijk iedereen in Deventer na de 1-1 tegen Jong PSV wel weer hoe laat het was.

,,Dit is een winstpunt, zo eerlijk moet je zijn’’, bekende Stevens, die met tal van reddingen – en de hulp van paal en lat - Go Ahead op de been hield. ,,Veel meer zat er niet in. Zeker niet als je naar alle kansen kijkt van PSV. Je ziet dat het zelfvertrouwen bij ons niet heel groot is, al was het lekker geweest als die bal er kort voor tijd toch nog invliegt bij die hoekschop. Zo’n gestolen overwinning was voor ons wel mooi geweest.’’

Crisis

De sportieve crisis bij GA Eagles is met de komst van de nieuwe trainer Jan van Staa nog niet verleden tijd. Vooral voor rust rammelde de Deventer verdediging zoals zo vaak dit seizoen. ,,We gaven de kansen veel te gemakkelijk weg’’, erkende Stevens, die de tranen in de ogen moet hebben gekregen bij het tegendoelpunt. Orhan Dzepar weigerde op te ruimen op de achterlijn, waarna Joey Suk ook al verzuimde de bal weg te rossen. ,,Er gingen geloof ik wel drie, vier fouten aan dat doelpunt vooraf. Dat was heel slecht en we mochten blij zijn dat het bij rust maar 0-1 was.’’