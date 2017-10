Keeper Stevens ook bij monsterzege belangrijk voor GA Eagles

Met name in het eerste half uur hield Stevens zijn ploeg meermalen op de been tegen de Brabanders die uitstekend speelden voor de rust. ,,Het ging wel lekker’’, bekende de goalie. ,,Maar een keeper als man van de wedstrijd bij een 6-1 zege? Nee, dat gaat me te ver. Sam Hendriks en Givan Werkhoven met zijn eerste doelpunt komen eerst.’’

De tweede zege op rij in de Jupiler League bevestigt dat GA Eagles op de juiste weg naar boven zit, denkt Stevens. ,,Natuurlijk was het eerste half uur niet goed van ons en hadden we veel moeite met FC Oss. Gelukkig scoorden we voor rust twee keer en lieten we in de tweede helft goeie dingen zien. Dit geeft wel een boost en is wel lekker in de aanloop naar volgende week als met De Graafschap weer een zware tegenstander wacht.’’