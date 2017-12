Keeper Stevens sluit het jaar in stijl af bij GA Eagles

Aanvallend

Op het middenveld moesten Joey Suk en Sjoerd Overgoor tegen RKC heel wat vuile meters maken om alle gaten dicht te lopen. Aanvallend waren ze minder nadrukkelijk aanwezig. Zoals heel Go Ahead voor het doel van de Brabanders mar weinig kon uitrichten. Het belangrijkste wapenfeit kwam van Stefano Beltrame, die van een meter of achttien uithaalde en de vuisten van keeper Vaessen vond. Het was saai en bij vlagen erbarmelijk wat GA Eagles als slotstuk van 2017 aan het eigen publiek toonde in de Adelaarshorst. Ja, eigenlijk zoals het hele voetbaljaar in Deventer was: ondermaats.