Keeper Verhulst heeft letterlijk de hand in tweede ‘nul’ in vier dagen

,,We hebben voor het doel weinig afgedwongen’’, zag Verhulst. ,,Aan het eind sloeg de twijfel ook toe bij ons. We wilden niet in het mes van RKC lopen. Dat is gelukt en daarom vind ik ons een beetje de morele winnaar, al schrijf ik RKC zeker niet af. Ik denk dat het nog steeds fifty-fifty is, ze hebben snelle en gevaarlijke aanvallers. Maar wij hebben het thuisvoordeel. De finale is fantastisch om te spelen. Hoe Go Ahead momenteel leeft in Deventer is geweldig. De komende dagen zal de spanning richting kookpunt gaan.’’

Heilige nul

Verhulst kikt er naar uit. De goalie steekt weer ‘lekker’ in zijn vel. Na de 0-1 zege in Den Bosch, afgelopen woensdag, hield Verhulst alweer voor de tweede keer op rij de nul vast in een uitwedstrijd. Even zo vaak was het Verhulst die daar zelf - letterlijk - de hand in had. In het eerste half uur tegen RKC was de goalie goed voor drie belangrijke reddingen, waarbij hij Quasten (via de lat), Hansson en Maatsen van scoren hield. ,,Ik weet heel goed dat ik na de winterstop bij wat negatieve momentjes betrokken was. Daarom ben ik blij dat ik weer belangrijk ben voor de ploeg. De nul was heilig vandaag. Vooral die bal die ik nog raakte en via de lat over ging voelde wel heel lekker. Jammer dat we zelf niet hebben gescoord. Een uitdoelpunt had de uitgangspositie veel beter gemaakt. Nu blijft het toch oppassen. ’’