Keeper Verhulst moet Stevens opvolgen onder de lat bij GA Eagles

GA Eagles wijzigt koers en gaat met drie spitsen naar koploper

13:03 Go Ahead Eagles keert vrijdagavond tegen Jong Ajax terug naar het voor de meeste spelers vertrouwde systeem met drie spitsen. Trainer Jan van Staa past ten opzichte van het duel met De Graafschap vier nieuwe basiskrachten in zijn elftal in tegen de Amsterdamse koploper, die in de Jupiler League nog nooit won van Go Ahead.