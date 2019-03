Keeper Verhulst zet de joker in na tiende ‘nul’ van seizoen

Verhulst liep na de overwinning op zijn oude club als een pauw zo trots te pronken met de roodgele veren. De doelman zette meteen maar zijn joker in en hoefde van Stegeman niet met de GA Eagles-selectie terug naar Deventer. ,,Alle spelers hebben dit seizoen één joker en mogen na een uitwedstrijd elders blijven. Ik ken hier veel mensen, heb hier drie jaar gespeeld. Mijn familie zat op de tribune, vrienden’’, vertelde Verhulst. ,,Nee, geen gekke dingen voor mij. Ik ga zo naar Alkmaar. Lekker eten bij mijn familie.’’

Aandeel

De keeper had zijn familie-uitje verdiend. Met zijn tiende clean-sheet van het seizoen had Verhulst niet voor het eerst een belangrijk aandeel in een overwinning van zijn elftal. Na een moeilijke herstart in 2019 heeft de prima keepende Verhulst zijn draai weer helemaal gevonden. MVV kon vorige week het net achter Verhulst al niet vinden; ook zijn oud werkgever FC Volendam slaagde er niet in de goalie te passeren. Dat betekende een unicum aan de dijk. De laatste keer dat een Deventer goalie de nul wist te houden in Volendam was Frank Ensink in 1993 (0-1).

,,Dit is goed voor het vertrouwen van mij als keeper, maar ook voor de ploeg’’, meende Verhulst, die tegen Volendam voor de rust amper een bal op doel kreeg. Ja, linksback Gijs Smal raakte de lat, maar daarmee was de Volendamse schotkracht wel benoemd. ,,In de eerste helft speelden we fantastisch’’, zag Verhulst vanuit zijn doel. ,,We kregen kans na kans, maar verzuimden te scoren. Dat we het moeilijk kregen hebben we aan onszelf te wijten.’’

Penalty